Une pizza artisanale, produite localement et prête en moins de trois minutes, c’est la promesse formulée blanc sur noir sur une machine d’un genre nouveau. Cette dernière a récemment fait son apparition sur l’entité de Givry (commune de Quévy), le long de la route de Beaumont. Accessible sept jours sur sept, 24 heures sur 24, cette dernière a déjà suscité la curiosité de plusieurs consommateurs.

Et les premiers retours semblent très positifs. "Machine assez bluffante, Francesco et son associé méritent vraiment la réussite, à recommander sans hésitation", écrit par exemple un internaute après avoir tenté cette nouvelle expérience gustative. D’autres lui ont rapidement emboîté le pas. "J’ai aussi eu l’occasion de goûter : une tuerie", résume un Quévysien. "Testé hier et satisfait", complète encore un autre.