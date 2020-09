Il a entrepris toutes les démarches administratives requises mais n'a pas encore obtenu les documents nécessaires pour embarquer. Pour la revoir une dernière fois en vie, il doit absolument embarquer ce matin

C’est un véritable drame familial, rendu d’autant plus pénible par la complexité des démarches administratives, qui touche Antonio Muratore. Ce Dourois doit en effet se rendre de toute urgence au Canada, auprès de sa fille de 20 ans, victime d’un très grave accident. En état de mort cérébrale, la jeune femme ne bénéficie encore de soins que pour que son père puisse leur faire ses adieux. Mercredi, tout sera terminé.

La crise sanitaire et la difficulté à embarquer à destination du Canada rendent malheureusement les choses plus difficiles encore. Depuis la Belgique, Benedetta Muratore multiplie les contacts pour trouver une solution à même d’aider son frère, toujours coincé à Paris. "Toutes les démarches se font en ligne, elles l’ont été en temps et heure mais à ce jour, il ne dispose toujours pas des documents requis", déplore Benedetta Muratore.