Éric Poivre, gérant d'EP-Toitures, a déposé plainte pour non-respect du droit au travail

La grève de ce mercredi était annoncée. Et si dans la région montoise, elle était particulièrement bien suivie, elle ne faisait pas pour autant l'unanimité. Entre Éric Poivre, gérant d'EP-Toitures, une PME installée Avenue des Nouvelles Technologies à Frameries, et les syndicats, les choses se sont plutôt mal passées.

"Mon personnel est arrivé, comme chaque jour, aux alentours de 6h30. Nous avons chargé le matériel dans les camionnettes et lorsque nous avons souhaité quitter le dépôt, nous nous sommes retrouvés bloqués par les manifestants », explique le patron. « J'ai bien entendu tenté de discuter, j'ai expliqué que nous avions besoin de travailler. Mais ils n'ont rien voulu entendre, m'ont répondu que la grève était annoncée et que je n'avais qu'à prendre d'autres dispositions."

Le gérant a finalement fait appel à la police. Si cette dernière s'est déplacée et a constaté le blocage, aucune mesure particulière n'a été prise pour permettre aux ouvriers de quitter le zoning pour se rendre sur leurs chantiers. "J'ai pris des photos et j'ai annoncé que j'irai déposer plainte. Ce que j'ai fait dans la matinée, non sans peine puisque la police a dans un premier temps refusé d'acter ma plainte, me précisant que cela ne servirait à rien."

Après insistance, Éric Poivre a finalement obtenu gain de cause. "Si personne ne dit jamais rien, cela ne changera jamais. Je respecte le droit de grève mais que l'on respecte mon droit au travail ! Pour mes ouvriers, pour ma société, c'est une journée de perdue. Nous sommes une petite entreprise, nous tentons simplement de garder la tête hors de l'eau malgré les difficultés du secteur."

Ce mercredi, les équipes auraient aimé profiter d'un temps particulièrement clément pour travailler. "L'hiver n'est pas une période facile pour nous, nous devons profiter de chaque belle journée. En janvier, nous avons comptabilisé plus de dix jours d'intempéries. Des jours durant lesquels nous ne gagnons donc que très peu notre vie. Je ne peux que déplorer cette façon de faire des syndicats. Je me suis retrouvé face à des gens qui sont dans un système qui les pousse à ne pas entendre les arguments de l'autre. Ce n'est pas cela, la démocratie." L'entreprise framerisoise compte en son sein une dizaine de personnes.