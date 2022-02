Jamais deux sans trois. Après Erbisoeul et Herchies, l’école communale de Masnuy-Saint-Jean sera prochainement dotée d’un matériel numérique de pointe. Les équipes de l’établissement avaient répondu à un appel à projets de la Région wallonne mais n’avait malheureusement pas été retenue dans l’immédiat. Loin de se décourager, un nouvel dossier a été présenté et a, cette fois, été sélectionné.

Le projet est baptisé "l’escape game comme outil au service de l’apprentissage de la lecture et de l’enrichissement du vocabulaire" et se voudra aussi pédagogique que ludique. "Les équipes ont été encadrées par un conseiller numérique, qui leur a proposé de revoir le projet lorsque celui-ci n’a pas été retenu dans la première vague de sélection", explique Stéphanie Hotton (LB), échevine en charge de l’enseignement à Jurbise.

"Cela a permis de présenter quelque chose de très abouti, les efforts ont donc été payants. L’équipe a fait preuve d’énormément de motivation, je tiens à le souligner. C’est par ailleurs une excellente chose car l’on remarque que depuis que les écoles d’Erbisoeul et d’Herchies sont entrées dans l’ère du numérique, le recours au matériel numérique est fréquent et permet aux enfants de se familiariser avec l’outil. Ce n'est pas systématique, mais c'est un vrai plus."

Concrètement, à Masnuy-Saint-Jean, le projet est ambitieux et consiste à construire un escape game grandeur nature au sein de l'école. Pour ce faire, du matériel de pointe tels que des télévisions numériques, des ordinateurs portables et des tablettes sera acquis. "Tous les niveaux seront concernés, il faudra donc plusieurs années pour que l’escape game soit réellement mis en place, ne serait-ce que parce qu’il faudra que chacun se familiarise avec l’outil", précise encore l’échevine. "On cible l'apprentissage de la lecture mais il y a aura des répercussions positives sur d'autres matières, notamment les mathématiques."

Le matériel a d’ores et déjà été commandé, reste donc à attendre sa livraison et finalement sa prise en main.