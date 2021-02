Le projet n’en est qu’à ses prémices mais s’inscrit résolument dans l’optique de favoriser le commerce et le savoir-faire local. Dans les prochains mois, les Lensois auront à leur disposition un répertoire des activités des cinq villages de l’entité. Baptisé "Aux Portes Lensoises", ce dernier sera accessible via une page Facebook (déjà en ligne) et un site internet du même nom, actuellement en phase de construction.

"Ça fait trois-quatre ans que j’avais l’envie de mener un projet autour du tourisme. Ce n’est pas forcément la forme que j’avais imaginé au début mais l’objectif reste le même : faire découvrir aux Lensois et aux personnes qui sont de passage tout ce que notre commune a à leur proposer", explique Chloë Surmont. "Le projet est véritablement lancé depuis une semaine mais les retours semblent assez positifs."