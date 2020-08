Intervention difficile pour les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre samedi après-midi dans le bois de Baudour. Une tourbière y a pris feu par autocombustion. Mais le lieu de l'incendie est difficilement accessible. "800 mètres à l'intérieur du bois", nous précise le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier.

Dépêchés sur place, les pompiers de Saint-Ghislain ont fait appel à des renforts de Mons et de Chièvres. Si la situation est sous contrôle, l'opération est tout de même compliquée par le manque d'accès pour le matériel habituel des hommes du feu.

À l'heure d'écrire ces lignes, un hélicoptère est donc en route pour asperger la tourbière depuis les cieux. "C'est un hélicoptère des secours nationaux qui a décollé d'Anvers et qui est en route pour le bois de Baudour", poursuit le bourgmestre. "Il ne reste plus que quelques pompiers sur place. Il n'y a pas de flammes, ni d'émanations toxiques et pas d'habitations à proximité. Il n'y a donc aucun danger pour la population."