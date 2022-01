La saison hivernale bat désormais son plein, avec des températures qui ne donnent guère envie de mettre le nez dehors. Ca tombe plutôt bien puisque la maison communale de prévention de Frameries relance ses activités d’hiver et propose ainsi de nombreux ateliers et diverses animations. Gratuites ou payantes, créatives ou plutôt sociales, il y en aura pour tous les goûts. Les inscriptions sont obligatoires via prevention@frameries.be ou via le 065/61 20 76.

Les lundis 10, 17, 24 et 31 janvier et les lundis 7 et 14 février prochains, des activités de quartier seront proposées aux enfants à partir de huit ans, entre 16h30 et 19 heures. De nouvelles activités seront encore proposées les vendredis 14, 21, 28 janvier et le 4, 11 et 18 février. Les vendredi 28 et 25 février, les éducateurs de quartier proposeront une opération propreté. Aux côtés des habitants du quartier, des séances de nettoyage et des ateliers en lien avec la thématique (tri des déchets, création de panneaux de sensibilisation) seront proposés.