Les confinements successifs et les restrictions sanitaires ont poussé bon nombre de ménages à se tourner ou à redécouvrir le plaisir des jeux de société. Il n’en fallait pas plus pour pousser Marie et Julien Bouchez à franchir le pas d’ouvrir une boutique dédiée, L’As Dés Cartes. Situé le long de la route d’Ath, à Jurbise, l’établissement a récemment ouvert ses portes et a déjà séduit quelques adeptes.

"Nous sommes passionnés par les jeux vidéo depuis longtemps et on avait le projet bien en tête depuis déjà plusieurs années", explique Julien Bouchez. "On a pris connaissance de la disponibilité d’une cellule commerciale et on a décidé de se lancer. On avait déjà une idée assez précise de ce que nous souhaitions et de l’agencement du magasin." Pour le couple, les choses paraissaient donc logiques.

Et ce même si la crise n’est pas derrière nous. "Il est certain que le moment idéal parce que le coût de la vie explose et que les gens se déplacent de moins en moins. Mais on s’est aussi dit qu’il n’y aurait jamais de moment idéal. Et le fait que les gens soient davantage chez eux a influencé positivement la vente de jeux de société. On l’a d’ailleurs constaté très peu de temps après notre ouverture, en décembre : la fréquentation de la boutique était plutôt bonne."

Les mois de janvier et de février ont été moins positifs, mais le couple ne baisse pas pour autant les bras. "On sait qu’il faudra le temps de trouver la clientèle et de convertir celles et ceux qui ne sont a priori pas forcément joueurs. L’avantage, c’est que l’on propose une large gamme de jeux, pour les familles comme pour les joueurs aguerris. On va du jeu de carte au jeu de plateau en passant par les enquêtes, jeux de stratégies, jeux de rôle ou d’ambiance."

Et il est même possible de venir tester le jeu avant d’éventuellement se laisser tenter. "On a une salle dédiée aux tests en arrière-boutique. Notre ouverture est récente, on n’a donc pas 200 jeux à proposer mais chacun doit pouvoir y trouver son bonheur." Une fois que le contexte sanitaire sera plus favorable, quelques événements devraient être proposés par Marie et Julien, qui espère qu’à terme, l’un d’eux pourra s’investir à 100% dans la boutique.

"Pour l’instant, on a chacun un emploi sur le côté. Il est trop tôt pour envisager faire autrement, on souhaite prendre le temps de voir comment les choses vont évoluer." D’ici là, quelques actions ponctuelles sont proposées pour attirer le client, notamment à l’occasion de la Saint-Valentin.