C’est en quelque sorte une renaissance. D’ici quelques mois, le Football Club Quévy-Genly ouvrira ses portes sur le site de la rue de Quévy, à Genly. Les enfants et adolescents y seront dès lors accueillis et encadrés par des professionnels de la discipline, qu’ils soient débutants ou confirmés. À l’initiative de cet ambitieux projet, Xavier Huart, une figure bien connue du monde du ballon rond. Professeur dans la section sports-études de l’Athénée Jean d’Asvesnes, il est passé par les clubs de Mons et de Quévy et y a également entrainé les jeunes.

"Je connais la maison par cœur", sourit-il. C’est en passant régulièrement devant les terrains inoccupés de Genly que la réflexion a été initiée. "En discutant avec l’un et l’autre, j’ai appris que les infrastructures ne seraient plus utilisées. C’est finalement un peu logique puisque le RAEC est redevenu montois et n’a plus rien à voir avec l’entité de Quévy. C’est cependant dommage. C’est au cours d’une discussion que l’idée de créer un nouveau club est réellement née."