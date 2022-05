Bonne nouvelle pour les habitants de Dour et plus particulièrement pour les riverains de la place Verte et Trichères qui bénéficieront prochainement d’un commerce alimentaire à proximité de chez eux. Après de nombreux mois de recherche, la commune de Dour est parvenue à trouver un accord avec la société française "Apri Market". Ce nouveau commerce se voudra complémentaire avec les enseignes de l’Espace C et les commerces de produits locaux et bios.

"Depuis des mois nous cherchons à trouver une solution pour installer une moyenne surface alimentaire du côté de la Place Verte et de Trichères. En effet, depuis la fermeture du GB à la Place verte il manquait clairement un tel commerce dans le quartier", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Ce ne fut pas facile mais une société française "Apri Market" va relever le défi et ouvrir dans quelques jours. Notre rencontre d'il y a trois mois se concrétise. J’en suis content pour les habitants de ce quartier."

L’offre en commerces de la commune de Dour se développe donc encore davantage laissant libre choix aux habitants de consommer local, bio ou encore de se rendre dans une des grandes enseignes de l’Espace C ou de la route de Wallonie. "Cette offre sera parfaitement complémentaire à celle proposée par les différentes grandes enseignes de l'Espace Câbleries et de la route de Wallonie. A chacun de trouver sa place et sa clientèle", poursuit Carlo Di Antonio.

"J'insiste aussi sur la présence sur le territoire communal de plusieurs projets récents qui sont orientés vers les produits locaux et/ou bio : "Le Pavillon" à Wihéries, "Les Folies Maraichères" sur la Place d'Elouges, "A l'Origine" rue Général Leman, la ferme de La Bascule à Blaugies, l'épicerie ambulante "Belgez-vous" mais aussi les plus anciens comme par exemple les Fermes Gossuin et Brunin ainsi que de Moranfayt (Brouckaert)", conclut-il.