Le gouvernement wallon, sur proposition du ministre de la Recherche, Willy Borsus, a renouvelé jeudi son soutien financier et le contrat de gestion du SPARKOH!, nouveau nom du PASS de Frameries (Hainaut), pour les années 2022-2026, annonce l'exécutif régional dans un communiqué.

Sparkoh! vise un objectif de 150.000 entrées en 2026, notamment via une communication soutenue sur son offre, une amélioration des conditions d'accueil et de nouvelles expositions et animations tout public bouleversant les a priori autour des sciences, détaille le communiqué. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement wallon augmentera, chaque année à partir de 2023, le budget de 25.000 euros pour atteindre 3,8 millions d'euros en 2026.