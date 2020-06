"Quand Aurèle s'en mêle" propose des pâtisseries, du matériel professionnel mais aussi un salon de thé et des ateliers pâtisserie.

Après avoir cherché sa voie, Aurèle Goossens est finalement retournée vers ses premiers amours. Il y a quelques jours, la Jurbisienne ouvrait officiellement sa boutique "Quand Aurèle s’en mêle", véritable palais de la gourmandise installé en bordure de la route d’Ath. Au-delà des pâtisseries maisons plus appétissantes et originales les unes que les autres, la trentenaire vend du matériel professionnel et ouvrira d’ici quelques jours son salon de thé. D’ici le mois de juillet, des formations en pâtisserie seront aussi proposées. Bref, elle est à la tête d'un concept-store unique dans la région.

"Cela déjà deux ans que je me suis lancée. Ça a été assez long, surtout pour moi qui ne suis pas d’un naturel très patient", explique la jeune femme. "Mon compagnon possède déjà un commerce à Jurbise, il me tenait à cœur de m’y installer également. Nous avons donc fait construire le long de la route d’Ath. Tout est neuf et comme je le souhaitais." Le succès étant d’ores et déjà au rendez-vous, Aurèle Goossens a dû engager du renfort : une étudiante pour le service, une employée pour la production.

Car tout est évidemment fait sur place. "Je ne dors que deux heures par nuit, ce n’était pas tenable, j’avais besoin d’aide ! Et les ateliers-pâtisseries, qui n’ont pas encore été lancés, devraient connaitre un joli succès si je me dit aux nombreux clients qui me demandent déjà des informations." Ceux-ci seront organisés à partir du mois de juillet. Leur fréquence reste en revanche à déterminer. "Je ne veux pas en faire trop à la fois. Je verrai comment les choses évoluent."

D’ici quelques jours, c’est le salon de thé qui sera accessible à la clientèle. "J’ai finalement été prise de court avec le déconfinement. Je ne pensais pas pouvoir rouvrir de sitôt, j’ai donc tardé à commander la machine à café, par exemple. Mais cela me permet de prendre mes marques, ce n’est donc pas plus mal." Initialement, "Quand Aurèle s’en mêle" aurait dû ouvrir ses portes début mai, pour la fête des mères. C’est finalement à quelques jours de la fête des pères que le rêve est devenu réalité.