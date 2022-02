Certains Dourois l’auront sûrement remarqué, de nombreuses pelleteuses et engins de chantier travaillent depuis plusieurs semaines sur le Champ de la Gayolle. Un ambitieux projet de construction, prévoyant la création d’un nouveau quartier y est en effet prévu. Pas moins de 79 habitations ainsi que cinq appartements y verront le jour, le tout accompagné d’un commerce de proximité et d’un bassin d’orage. Ce dernier permettra de régler le problème d’écoulement du ruisseau qui avait provoqué d’importantes inondations il y a quelques années.

Deux entreprises wallonnes se chargent de la réalisation de cet ambitieux projet. Il s’agit de l’entreprise Jumatt, spécialisée dans la construction d’habitations en structure bois, ainsi que Paul Frateur qui se chargera de la voirie. "Le chantier a commencé dans le courant du mois de janvier par des travaux d’égouttage, la création d’un bassin d’orage ainsi que l’aménagement des voiries. La construction des habitations débutera dans la foulée", indique Rudy Courbet, responsable de la promotion chez Jumatt. "La commercialisation des premières habitations devrait commencer d’ici trois mois. Nous espérons pouvoir terminer le chantier intégralement à l’horizon 2027."

© F.D.



Les projets d’aménagement du territoire de Dour se multiplient donc ces dernières années. "La majorité actuelle a beaucoup œuvré à l’embellissement de la ville et à son développement. Le site du Belvédère, l’Espace C ou encore le parc de Dour en sont de bons exemples. Il était donc indispensable de répondre aux besoins d’habitations dans la commune", poursuit Rudy Courbet.

Que les habitants du quartier se rassurent, le champ de la Gayolle ne perdra rien de son cachet et de ses arbres remarquables, que du contraire. Des plantes aquatiques viendront embellir le bassin d’orage et le ruisseau. Ce dernier sera d’ailleurs aménagé d’un pont et de berges renforcées. Ces aménagements permettront d’éviter les inondations dont le quartier avait fait face il y a quelques années. La mobilité douce ne sera pas en reste puisque des pistes cyclables seront également créées et viendront compléter celle en projet à la rue de Moranfayt.

Du côté de la commune, voir le projet enfin se concrétiser est perçu comme une excellente nouvelle. "La commune est composée de sept ZACC dont certaines d’entre elles peuvent être aménagées. C’est le cas de celle du champ de la Gayolle", explique Carlo Di Antonio. "Notre première volonté était d’essayer de résoudre nos problèmes d’inondations dans le quartier. Le bassin d’orage constituait une solution idéale, je me réjouis donc que cela soit le premier aménagement mis en place sur le chantier. C’était d’ailleurs l’une de nos exigences lorsque nous avons discuté du projet."

Le chemin pour en arriver là n’a néanmoins pas été de tout repos. Le permis avait en effet était délivré en mars 2017, il fallait donc impérativement agir dans les plus brefs délais avant qu’il ne prenne fin en mars prochain. "Le dossier a connu de multiples péripéties, des accords étaient sur le point d’être signés mais le décès du promoteur nous renvoyait au point de départ. C’est donc une excellente nouvelle que le dossier puisse enfin se concrétiser", conclut Carlo Di Antonio.