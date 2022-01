Les premiers changements de l’année 2022 surviennent déjà à Dour. Le système de collecte des déchets a quelque peu été modifié depuis le premier janvier. Les langes ne devront désormais plus être déposés dans les sacs biodégradables mais bien dans un tout nouveau type de sacs qui leur sont consacrés. L’évolution des techniques de fabrication de ces derniers ne permet plus de les jeter dans des sacs biodégradables.

Ces évolutions de fabrication ne permettent donc plus de recycler efficacement les langes placés dans les sacs biodégradables. "Malheureusement, l’évolution des techniques de production induit une utilisation de plus en plus importantes des matières plastiques dans la composition des langes. Cette situation ne permet plus de recycler efficacement ces déchets en même temps que les matières organiques d’où la création d’un nouveau type de sacs consacrés uniquement aux langes", indique la commune de Dour.

Les nouveaux sacs "langes" sont disponibles au prix de trois euros pour un rouleau de dix dans plusieurs commerces de l’entité. Les citoyens peuvent donc se rendre à l’AD Delhaize, au carrefour market de Boussu, Dour et Elouges, Chez Christelle, Chez Christiane, Chez Dany, au mini-market ainsi que dans les librairies Denis Toni, Lespinne F., Severine et Robert F. pour se les procurer.

Les sacs langes seront collectés en porte-à-porte toutes les semaines. L’administration communale de Dour gèrera directement la collecte de ces déchets comme cela était déjà le cas pour les déchets ménagers (conteneurs à puce) et les déchets biodégradables (sacs biodégradables).

A noter que les autres déchets apparentés (lingettes, etc…) devront continuer à être déposés dans le conteneur à puce. "Ce nouveau système permet d’améliorer le bilan environnemental de la collecte des déchets sur notre commune tout en évitant un surcoût pour les parents concernés. Pour ceux-ci, il s’agira d’un simple transfert de matière des sacs biodégradables vers les sacs "Langes". Les langes adultes peuvent également être déposés dans ces sacs spécifiques afin d’éviter aux personnes concernées des suppléments de taxe", conclut la commune de Dour.