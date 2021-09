Dans le courant du mois de novembre prochain, les Framerisois profiteront d’un nouveau système de collecte de leurs déchets, plus respectueux de l’environnement. Concrètement, une collecte séparée des déchets organiques leur sera proposée. De même, des conteneurs leur seront octroyés afin d’y recueillir les papiers et cartons.

"Le Plan Wallon des Déchets Ressources prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront obligatoirement être collectés séparément partout en Wallonie", explique l’intercommunale Hygea. Une nécessité lorsque l’on sait qu’un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an et que ces déchets sont valorisables s’ils sont collectés séparément.

La collecte des papiers-cartons permet quant à elle d’améliorer la propreté publique en évitant l’envol des matières et d’améliorer les conditions de travail du personnel de collecte qui ne doit plus soulever ces déchets. "À partir du jeudi 18 novembre, cinq modes de collecte seront mis à disposition des citoyens", annonce encore l’intercommunale.

Une collecte des déchets organiques sera proposée chaque semaine, via un sac de 20 litres. "Les citoyens pourront y placer leurs déchets de cuisine ainsi que les petits déchets de jardin (plantes, fleurs fanées…)" Une collecte des déchets résiduels sera organisée tous les 15 jours, via un nouveau sac de 25 ou de 50 litres. Les citoyens pourront y placer tous les déchets qui ne sont pas repris dans le cadre des collectes d’organiques, de PMC, de papiers-cartons, au recyparcs et aux bulles à verre.

Des points d’apports volontaires seront répartis sur l’entité et accessibles pour les citoyens qui auront préalablement acheté un badge d’ouverture. Ils sont réservés aux déchets résiduels. Une collecte mensuelle des papiers-cartons via un conteneur d’une contenance de 240 litres (ou 140 litres sur demande) est également au programme.

Le conteneur papiers-cartons sera livré gratuitement au domicile des Framerisois. Il pourra être présenté à la collecte, toutes les 4 semaines, sans limite de levées ou de poids et sans facturation spécifique. Enfin, la collecte des PMC est maintenue tous les 15 jours via le nouveau sac bleu ou via le sac mauve, toujours valable.

Les nouveaux sacs sont vendus depuis ce 1er septembre dans les commerces locaux. Côté tarif, le sac vert pour les déchets organiques (20 litres) est vendu par rouleau de 20 unités au prix de 7 euros, soit 0,35 euro/pièce. Le sac moka pour les déchets résiduels (25 litres) est vendu par rouleau de 20 unités au prix de 10,80 euros, soit 0,54 euro/pièce. Le sac de 50 litres est vendu par rouleau de 10 unités au prix de 10 euros soit 1 euro/pièce.

Hygea et la Commune de Frameries invitent tous les citoyens à écouler progressivement leurs sacs blancs car, à partir du 1er janvier 2022, ils ne seront plus collectés. Seuls les nouveaux sacs verts et mokas, tous deux estampillés Hygea, seront acceptés. Pour faciliter cette transition, une période d’adaptation, qui concerne exclusivement la collecte des déchets résiduels (sacs blancs remplacés par les sacs moka), est par ailleurs prévue du 18 novembre au 31 décembre 2021.

Cela signifie que pendant cette période, les citoyens auront la possibilité d’utiliser des sacs blancs et des sacs moka pour leurs déchets résiduels. Attention, peu importe le sac utilisé, la collecte de ces déchets aura lieu tous les 15 jours. Cette période permettra aux framerisois d’écouler leurs derniers sacs blancs.

Après Seneffe et Binche en 2020, Ecaussinnes, Soignies et Quévy en 2021, la Commune de Frameries vient compléter la liste des communes Hygea adoptant le nouveau schéma de collecte. Le déploiement se poursuivra en 2022 avec la Ville de Mons.