C’est une nouveauté qui saura probablement être appréciée à sa juste valeur par les propriétaires de chiens. La commune de Jurbise vient en effet d’aménager un véritable parc canin sur le site communal. De quoi faire quelques heureux parmi nos compagnons à quatre pattes, qui manquent parfois cruellement d’espaces pour se dépenser.

© D.R.

Totalement clôturé et équipe d’un distributeur de sacs pour recueillir les déjections canines, le parc sera accessible pour le retour des beaux jours. "Il y avait une certaine demande pour ce genre de site", confirme la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB). "Il s’agit d’un espace ludique relativement étendu, qui permettra aux chiens de jouer en toute sécurité, sous la surveillance de leurs maitres."

En effet, d’ici peu, des bancs seront installés afin d’accueillir ceux-ci. "Je tiens sincèrement à saluer et à féliciter le travail de l’équipe en charge des espaces verts. Les ouvriers ont fait un boulot fantastique, en très peu de temps, au bénéfice de la population. Ils ont installé les clôtures, les jeux qui avaient été commandés et d’ici peu, ils vont semer afin que le site puisse être ouvert dans les prochaines semaines."

On le sait, de nombreux citoyens sont demandeurs de pareilles infrastructures pour leurs animaux. La commune a visiblement entendu leurs doléances et espère que le lieu sera respecté. Un règlement interne sera d’application. Il sera donc question de ramasser les déjections canines afin que l’espace reste propre et accueillant pour l’ensemble des citoyens qui souhaiteraient en profiter.