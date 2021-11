La fin d’année 2021 approche à grands pas, il est donc l’heure pour les communes de mettre en place leur budget communal 2022. L’administration communale de Dour s’est déjà penchée sur la question et annonce déjà plusieurs projets qui y feront partie. Parmi ceux-ci, la création d’un parc communal de 19 000 m2 en plein cœur du quartier Plantis. Un subside wallon permettra de mener à bien le projet. 825 000 euros d’investissement sont prévus.

Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour, va parcourir dans les semaines à venir des éléments du budget ou des projets prévus dans ce cadre afin que ses concitoyens puissent mieux prendre connaissance et comprendre les projets communaux. La première explication concerne la création d’un parc communal en plein cœur du quartier de Plantis. "Le budget 2022 prévoit la création, au cœur du quartier Plantis, d’un parc communal sur 19 000 m2", indique-t-il. "Cette parcelle initialement dédiée à la construction va pouvoir accueillir un espace public regroupant une collection d’arbres fruitiers traditionnels de nos régions. Les Récoltes y seront libres."

La commune de Dour pourra compter sur le soutien d’un subside wallon pour mettre en place son projet. "Le projet se situe entre le sentier Plantis Jacquette, récemment rénové, et la rue Victor Delporte", poursuit Carlo Di Antonio. "Il inclut les terrains jouxtant l’école de Plantis et la crèche de la rue du Chêne brûlé. Le budget 2022 prévoit l’acquisition et le dessin du projet grâce à un subside wallon." 825 000 euros devraient être consacrés au projet.

La suite des explications des projets communaux passera par la manière dont la commune et les citoyens gèrent la collecte et le traitement des déchets. Plus amples informations seront communiquées au prochain épisode.