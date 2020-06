Il s'adresse aux citoyens, aux commerçants, indépendants et professions libérales.

Depuis plusieurs jours maintenant, les communes de la région de Mons-Borinage lèvent le voile sur les plans communaux de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise. À Boussu, ce plan de soutien destiné aux citoyens, aux commerçants, aux indépendants et aux professions libérales s’élèvera à 2 millions d’euros.

"La crise sanitaire mondiale que nous traversons est sans précédent", rappelle la commune de Boussu. "L’heure est à la reconstruction. La commune de Boussu propose non seulement un plan de relance du secteur économique local, mais également une aide à la population boussutoise durement touchée par la crise sanitaire. Plusieurs mesures seront mises en place. Elles ne seront en aucun cas financées par un emprunt, afin de ne pas impacter la charge de dette sur les générations futures."

Pour ce faire, 3 piliers ont été retenus. Le premier, un fonds de 500.000 euros, sera transféré au CPAS, afin d’aider les personnes qui ont été le plus impactées par la crise sanitaire et qui se trouvent dans une problématique de souffrance sociale. Le deuxième pilier profitera à chaque famille grâce à une somme de 100 € par enfant (de 0 à 18 ans) matérialisée par des chèques de consommation ciblée.

"En effet, afin de redynamiser le commerce local, ces chèques seront utilisés uniquement sur l’entité et au bénéfice du bien-être de nos enfants (fournitures scolaires, habillement, pratique d’un sport, d’une activité culturelle ou ludique, etc.)." Le troisième pilier concernera les commerces locaux.

"La crise du COVID-19 confirme à quel point les commerces locaux sont précieux pour notre commune. Ils participent activement à la convivialité de nos quartiers, en favorisant les liens sociaux, en particulier pour les personnes isolées. Les commerces locaux sont aussi une source d’emplois ancrés dans notre commune."

Et de poursuivre : "c’est pourquoi, en complément de la prime régionale ou fédérale, la commune propose une autre mesure permettant de soutenir le commerce local et les professions libérales." Les entreprises et les personnes physiques exerçant leur activité principale sur l’entité pourront bénéficier d’une des primes suivantes :

Catégorie A : déconfinement entre le 4 mai et le 17 mai 2020 : 1.000 €

Catégorie B : déconfinement entre le 18 mai et le 7 juin 2020 : 1.500 €

Catégorie C : déconfinement à partir du 8 juin 2020 : 2.000 €

Aussi, cette année, les redevances relatives à l’utilisation du domaine public, plus précisément par l’installation d’ambulants lors des marchés de Boussu et d’Hornu ainsi que l’utilisation d’une terrasse sont annulées. « Ces mesures exceptionnelles n’auront aucun impact sur les projets actuels et futurs de la Commune. La rénovation des centres-villes, la construction de la nouvelle école à Hornu, la réhabilitation de la Gare de Boussu, le plan "trottoirs", la distribution des sacs-poubelle à la population, la rénovation des différentes infrastructures, notamment les voiries - et d’autres encore - restent au programme. »