Six créatrices de la région présenteront leur travail.

Un premier marché 100% féminin et 100% féminin, voilà ce que proposeront l’asbl ARC-Dour/Borinage/Hauts-Pays, Dour it YOURself et la Chapelle de Cocars le 13 septembre prochain. Organisé dans le cadre de l’événement « la chapelle de Cocars est ouverte », ce marché rassemblera six talentueuses créatrices de la région afin que celles-ci puissent exposer leurs créations au public.

"Chaque année, nous organisons des festivités autour de la chapelle, qui est exceptionnellement ouverte pour l’occasion", explique Stephen Vincke. "Cette année, nous avons repoussé et repoussé l’événement jusqu’à finalement nous dire que c’était le 13 septembre ou jamais, crise oblige. Nous voulions en quelque sorte marquer le coup, proposer quelque chose d’original."