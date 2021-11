Kelly Hayemmes vient de réaliser son rêve d’enfant. À 31 ans, la Boussutoise vient en effet de publier son premier roman, intitulé "une étrange demeure." Publié aux éditions parisiennes Le Lys Bleu, ce dernier est déjà disponible via Amazon, la Fnac, le site Cultura, celui de la maison édition ou encore via la bande de données Sodis.

"J’ai commencé à écrire lorsque j’avais 12 ans, d’abord de petites histoires et ensuite un petit roman que j’ai mis de côté toutes ces années", explique la jeune auteure. "En 2018, en plein burn-out et en reconversion professionnelle, j’ai mis ces 9 mois à profit pour réfléchir et faire un choix : me morfondre ou faire quelque chose d’utile. Je suis retombée sur mon premier roman et j’ai décidé de retravailler l’une de ces histoires."