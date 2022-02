Les prochaines années seront particulièrement chargées pour les équipes de l’immobilière sociale BH-P Logements. D’importants projets de rénovation sont en effet dans les cartons. Certains débuteront dès cette année, notamment grâce aux subsides décrochés auprès de la Région wallonne, et se poursuivront au cours des années suivantes. In fine, c’est un quart du parc locatif de la société qui sera ainsi remis à neuf.

Une excellente nouvelle lorsque l’on sait que la demande de logements sociaux explose et que certaines habitations ne peuvent être remises en location en l’état. "Notre parc compte un peu plus de 2000 logements situés sur les communes de Boussu et Hornu, Hensies et Quiévrain", rappelle Éric Bellet, président. "Sans subsides, il est malheureusement très difficile d’envisager des rénovations. Notre loyer mensuel moyen est fixé à 270,9 euros. Ce qui ne nous laisse aucune marge."

Certains logements sont par ailleurs rendus dans un état inqualifiable, faisant encore un peu plus grimper la facture des travaux de remise en état. "Nous ne restons pas les bras croisés, nous tentons, en interne, de nous montrer proactifs et de trouver d’autres leviers d’action. Nous engageons par exemple du personnel afin de pouvoir entreprendre les travaux d’urgence. On pointe souvent du doigt les logements inoccupés mais un travail titanesque est abattu par les équipes."

L’argent reste le nerf de la guerre et empêche celles-ci d’avancer aussi vite que voulu. "On a tout de même de gros projets en cours. Dans le cadre du plan rénovation, le gouvernement wallon a accepté notre dossier et nous octroie quelque 20 millions d'euros, ce qui va permettre la rénovation profonde de 550 logements. Les travaux débuteront en fin d’année, si le covid le permet. En 2022, ils concerneront 195 logements, 207 logements en 2023 et 148 logements en 2024." Les premiers chantiers seront menés dans le quartier Haute Borne, le quartier Autreppe (Boussu) et la rue Basse à Hensies.

Des travaux de sécurisation et d’isolation (toiture, façade) seront menés. S’y ajouteront des remplacements de menuiseries, l’installation du chauffage central ou encore une remise en conformité électrique. "La consommation énergétique sera améliorée, au bénéfice des locataires qui verront leurs factures diminuer tout en profitant de plus de confort. On passera d’un label énergétique F, le pire, à un label B."

En dehors du plan rénovation, BH-P Logements construira en 2023 dans le quartier Sentinelle (Boussu) six nouveaux logements Q-Zen pour personnes à mobilité réduite. "Et en mars, nous inaugurerons la rénovation de deux tours à appartements situées rue de la Corderie, à Hornu. La réception définitive aura lieu en mars. Après quoi ce sont 64 appartements, totalement neufs, qui seront remis en location." 92 autres profiteront également d’une cure de jouvence dans les prochaines années.

Une chose à la fois, donc, en fonction des moyens disponibles.