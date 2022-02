Plusieurs lieux-dits ont été mis en vente dernièrement à Hensies. La vente des "Pâtures de Betume" pose toutefois problème à l’opposition communale de Hensies qui dénonce une vente ne mettant pas sur le même pied d’égalité les potentiels acheteurs. Un recours a d’ailleurs été déposé auprès du ministre Collignon pour en savoir plus sur le droit de préemption accordé à la locataire actuelle.

Le 20 décembre dernier, le collège communal de Hensies s’était prononcé sur la vente du lieu-dit des Pâtures de Betume, d’une superficie d’environ cinq hectares, pour un montant estimé de 5 000 à 6 000 euros par hectare. Des offres pouvaient être formulées jusqu’au 28 janvier passé. Un problème est néanmoins survenu, des potentiels acheteurs se sont en effet manifestés pour l’acquisition de cette parcelle du terrain mais s’étonnaient qu’un droit de préemption avait été accordé au locataire actuel.

"Des acquéreurs éventuels nous ont fait part de leur étonnement sur la mise en vente du lieu-dit des Pâtures de Betume", indique Caroline Horgnies, cheffe de file de l’opposition (Osons changer) à Hensies. "Ils s’étonnaient que les termes de vente étaient très laconiques et qu’ils n’annonçaient donc pas qu’un droit de préemption était accordé suite à un bail à ferme. Aucune disposition ne leur était donnée afin de faire une offre pour l’acquisition du terrain ni pour surenchérir sur l’une déjà soumise. Le prix était également interpellant puisqu’un terrain mitoyen avait déjà été mis en vente mais pour le prix de 10 000 euros par hectare et non pas les 5 – 6 000 de ce lieu-dit."

Les membres de l’opposition réclament donc qu’une vente plus explicite et complète soit effectuée dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. "La question la plus importante que nous nous posons concerne le droit spécifique de préemption accordé comme avantage à la locataire du bien mis en vente. Nous ne sommes pas ici dans une vente entre personnes privées mais entre pouvoirs publics qui représentent l’intérêt général de tous ses habitants qui doivent être mis sur le même pied d’égalité. Cela n’a néanmoins pas été le cas cette fois-ci", poursuit Caroline Horgnies.

Un courrier a donc été envoyé à Christophe Collignon, ministre de la Tutelle, afin de voir si l’autorité communale avait le droit de donner cet avantage au locataire. Dans l’attente de sa réponse, l’opposition réclame la postposition de la vente du lieu-dit afin de ne pas violer la loi et léser certains habitants.