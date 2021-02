Depuis quelques années maintenant, les jardins partagés ont le vent en poupe. Et pour cause : en plus de permettre la valorisation des circuits-courts, ces lieux se veulent aussi et surtout conviviaux. La commune de Jurbise l’a bien compris : cette dernière est actuellement occupée à développer un espace vert public, composé d’arbres palissés, d’arbustes fruitiers et de plantes aromatiques.

Les citoyens pourront donc prochainement profiter d’une cueillette de fruits locaux, gratuits, et pourquoi pas partager leurs meilleures recettes de tartes ou de confitures, démontrer leurs talents de jardiniers ou, au contraire, apprendre et profiter de bons conseils, le tout dans un cadre vert rural, attrayant, propre et… sécurisé.