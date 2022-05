On a frôlé le pire ce midi sur la place du Parc de Quiévrain où une altercation a éclaté entre un commerçant et un piéton. Alors qu’il traversait sur un passage pour piétons, en face du café "Le Figaro", ce dernier semblait ne pas aller assez vite au goût du commerçant, présent dans sa voiture, qui lui aurait alors fait une remarque. La situation s’est alors envenimée. Le piéton est finalement reparti en assurant revenir pour en découdre avec ce même commerçant.

Quelques minutes plus tard, l’individu est bel et bien revenu, accompagné, pour s’en prendre au commerçant. Un voisin de ce dernier, qui tentait de le défendre, s’est alors pris un coup. Le principal intéressé serait alors sorti de son établissement, couteau en main, et s'en serait pris à l'un des deux individus. Malgré un coup porté à l'un des deux protagonistes, ces derniers ont néanmoins réussi à prendre la fuite rapidement.

La zone de police des Hauts Pays a dépêché de nombreux policiers sur place, lesquels ont ensuite interpellé le commerçant. "Je peux confirmer qu’il y a bel et bien eu une altercation", indique Patrice Degobert, Chef de Corps de la police des Hauts-Pays. "Il y a bien eu une victime par arme blanche. Le principal suspect a été interpellé. L’enquête judiciaire suit désormais son cours."

La victime serait d’origine française et serait actuellement soignée dans un hôpital près de chez-elle, dans le Nord de la France.