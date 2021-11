Les préparatifs ont eu lieu tous les mardis à la maison citoyenne de la cité Hyacinth Harmegnies et les mercredis et jeudis à la maison de quartier d’Elouges.

L’équipe du plan de cohésion sociale de Dour va concocter une balade musicale de Noël qui aura lieu le 12 décembre prochain. Chaque citoyen est invité à y venir représenter son quartier. Le départ aura lieu à 16 h à la place Verte à Dour et rejoindra la Grand Place. Un chocolat chaud sera offert aux participants. Ces derniers seront ensuite invités à se rendre sur le marché de Noël qui se tiendra au même moment. Les préparatifs ont été organisés tous les mardis, mercredis et jeudis dans les maisons citoyennes de l’entité. Les inscriptions seront obligatoires.

L’événement est organisé par l’asbl Dour Centre-Ville, le centre culturel et la bibliothèque de Dour ainsi que par l’Enfant-Phare, News-Dour, Jean de Dour et l’asbl Pourquoi pas toi. Les inscriptions sont obligatoires et devront se faire auprès de l’équipe du plan de cohésion sociale au 065/69.10.18 ou au 065/69.10.19.