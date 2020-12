Comme pour toutes les petites brasseries artisanales, l'année 2020 a été très compliquée pour la brasserie Gosselin à Havay (Quévy). Mais elle se termine avec une excellente nouvelle : la bière "La Vieille" vient de remporter la médaille d'Or à l'European Beer Challenge 2020 de Londres. "Après des médailles d’argent à Lyon en 2018 et 2019 et une médaille d’or à Francfort en 2019 pour notre cuvée Vieille Hallebarde, force est de constater que notre Vieille est plus en forme que jamais", sourit Fabrice Gosselin.

Brassée dès le début du XIXe siècle par ses ancêtres Louis et Emile Gosselin, cette bière a traversé les décennies pour être désormais reconnue internationalement dans la catégorie des "saisons". "C'est une bière de campagne que l'on proposait à l'époque aux ouvriers agricoles pour les désaltérer. C'est une bière vivante, non-filtrée et refermentée en bouteille qui est une véritable bière de soif. La recette n'a pas changé depuis le siècle dernier mais il est clair que les techniques ont évolué et que le goût sera peut-être légèrement différent."

Elle est en tout cas très appréciée des amateurs de la région et même d'ailleurs. Sa commercialisation s'étend en effet petit à petit à toute la Belgique depuis que Fabrice a relancé la brasserie familiale en 2012, après 48 ans d'interruption. "Nous avons débuté par les commerçants et l'Horeca de la région. Aujourd'hui, nous couvrons une bonne partie du Hainaut mais nous sommes aussi dans le Brabant wallon, à Namur, etc."

Cette médaille d'or à ce prestigieux concours servira à coup sûr de coup de pouce non-négligeable dans cette période délicate. "Ce deuxième confinement est difficile pour les brasseries comme la nôtre. Nous avons fermé trois mois lors du premier confinement et nous avons juste reçu la prime de 5 000 euros. C'était déjà compliqué mais ça l'est encore plus maintenant en sachant que l'Horeca est toujours à l'arrêt. J'espère donc que nos bières pourront se faire connaître autrement, notamment dans les commerces."

La Vieille n'est en effet pas la seule dans la famille de la brasserie Gosselin. Il existe aussi sa jumelle la Vielle Hallebarde, brassée spécialement pour le Doudou, ainsi que le Coq. Viendra ensuite, dans une quinzaine de jours, la quatrième de la gamme, une blonde qui titre à 8%, qui sera baptisée Double 4 et dont le visuel est dévoilé pour la toute première fois dans cet article. Voilà qui pourrait ravir les papilles des amateurs de bière pour les fêtes...