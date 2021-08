C'était un constat posé par l'Union des Classes Moyennes lors de son bilan des soldes d'été: les articles haut de gamme, soit les costumes, robes habillées ou de soirée… se vendent très mal, en raison du télétravail et de la suppression de nombreux événements.

Ce constat, Pierre Fortez le confirme. A Frameries, son magasin est une référence presque centenaire en matière de vêtements de mariage. Mais il est dans l'expectative depuis un an et demi.

"Depuis le début de l'épidémie, nos ventes de vêtements de suite ont connu une chute d'environ 60%. C'est là que nous constatons le plus la répercussion de la crise sanitaire." Les récents assouplissements n'y ont rien changé. Et pour cause: "un mariage s'organise un an à l'avance. Tous ceux organisés en 2021 et en 2022 tiennent compte des mesures sanitaires strictes qui ont été en vigueur, et qui ne permettaient pas de tenir de grandes réceptions." Aujourd'hui encore, les mesures sont trop sévères que pour permettre de grosses noces.

Le contexte pour s'habiller chic a disparu

"Le gros changement par rapport à la situation d'avant-crise, c'est que nous organisions des mariages à 200 personnes. Aujourd'hui, quand les mariages ont lieu, c'est en petit comité avec les témoins et la famille proche, suivi d'un petit dîner sympa. On se dit qu'on fera une grande fête plus tard avec les amis. Mais on n'est jamais dans le cadre d'un grand mariage, et beaucoup se disent que ce n'est pas la peine de s'habiller en habit de cérémonie."

Heureusement, les couples continuent de se marier et l'activité de confection de robes de mariées se poursuit, même si là aussi ça a baissé, "mais de manière moins dramatique, autour de 30%." L'atelier de retouches permet de maintenir une certaine activité pour les 8 employés de la boutique, qui aspirent à un rapide retour à la normale. Même si Pierre Fortez est conscient que ce ne sera pas pour tout de suite. "J'espère qu'on aura une meilleure vision d'ici la fin du mois de septembre." Quand les futurs mariés auront réservé leur date de mariage et s’enquerront de son organisation.