Œuvrer pour "un épanouissement global des enfants et contribuer à l’amélioration de la qualité de leur accueil", voilà l’objectif poursuivi par la commune de Lens. Cette dernière vient en effet de lancer un appel aux volontaires pour intégrer une commission communale de l’accueil. Cette dernière n’est donc pas encore constituée mais la majorité communale espère qu’elle deviendra réalité très prochainement.

"C’est un projet qui s’inscrit dans le cadre du programme d’accueil temps-libre", précise Isabelle Galant, bourgmestre. "Cinq composantes la constitueront, à savoir des représentants politiques, des représentants des écoles, des représentants des personnes qui confient leurs enfants, des représentants des opérateurs d’accueil et finalement des représentants des associations sportives, culturelles et artistiques."

Trois membres effectifs et trois membres suppléants constitueront chaque composante. "Nous avons déjà pas mal de choses qui sont organisées pour le temps libre sur l’entité mais cette commission a vocation à structurer davantage les choses, à permettre la rencontre entre tous les opérateurs impliqués et à voir comment on peut encore améliorer les choses, par exemple en évitant les activités redondantes qui sont proposées aux mêmes moments."

L’accueil temps-libre concerne les enfants de 3 à 12 ans et s’articule autour de trois secteurs majeurs : l’accueil extrascolaire, les centres de vacances et les écoles de devoirs. Les activités sont donc proposées après l’école, le mercredi après-midi, pendant les week-ends ou pendant les congés scolaires. "Nous espérons pouvoir lancer officiellement la commission en début d’année prochain", ajoute encore la bourgmestre.

D’ici là, les candidatures sont ouvertes. Les personnes souhaitant prendre une part active à la réflexion, au débat et à la réalisation de projets peuvent se manifester auprès d’Amélie Husson par téléphone au 065/22.69.26 ou par email à enseignement.archives@commune-lens.be.