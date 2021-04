Le secteur de la restauration devrait y voir un peu plus clair, ce vendredi, lors d’un nouveau comité de concertation. Car si la date du 8 mai a été annoncée, la réouverture des terrasses ne peut être préparée aujourd’hui, faute de protocoles clairs. Une situation qui en énerve plus d’uns, y compris dans le rang des autorités locales. Du côté de Jurbise, Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre) entend prendre les choses en main.

Pour cette dernière, il n’est pas question de laisser les professionnels de l’horeca sur le bord du chemin. "Je suis adepte du bon sens et dans la gestion de cette crise, on en manque cruellement !" peste Jacqueline Galant. "Les citoyens sont à bout, les restaurateurs et cafetiers sont en souffrance et au bord du précipice. Le moment n’est pas celui des contrôles ! Si des infractions sont constatées, il faut y mettre fin, mais il faut surtout trouver le juste équilibre."