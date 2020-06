Plusieurs riverains se sont inquiétés de cet important déploiement policier.

Pas de répit pour la police. Ce mercredi soir, de nombreux riverains se sont inquiétés de voir passer à très grande vitesse de nombreux véhicules de police. Il était visiblement 18h15-18h30 lorsque les forces de l’ordre ont été aperçues sur la route de Wallonie, dans le sens Baudour-Ghlin. Selon les premières informations, il s’agissait d’une course-poursuite.

Cette dernière est désormais terminée et le véhicule, une BMW, a été immobilisée à Baudour, à hauteur du carrefour dit de la Croix Cailloux, situé non loin de la route de Chièvres, à l’intersection des rues Hautecoeur, de la Croix Caillou et de l’avenue Goblet. À l’heure d’écrire ces lignes, on ignore cependant si l’auteur a pu être interpellé ou s’il a tenté ou réussi à prendre la fuite par d’autres moyens.

Toujours est-il que cette course-poursuite a suscité de vives inquiétudes. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont tenté d’en savoir plus. "On vient de croiser au moins 20 voitures de police sur la route de Wallonie, roulant très très vite dans le sens Baudour-Villerot. Quelqu’un sait ce qu’il se passe?", a questionné un internaute.

Une citoyenne explique quant à elle avoir eu la peur de sa vie. "Je remontais le bois de Tertre en voiture avec mon fils. J’ai manqué de prendre la voiture du chauffard en frontal et la voiture banalisée est passée de justesse entre une autre voiture et moi… J’ai eu la peur de ma vie." D’autres signalent encore que "la BM est passée au peigne fin", sans pour autant que le chauffard n’ait été aperçu.