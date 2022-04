U.P.

C'est une intervention qui aura donné du fil à retordre aux policiers de la Zone de police boraine. Samedi en début d’après-midi, une équipe a voulu procéder au contrôle d’un véhicule dont le conducteur était signalé dans un dossier de menaces. Mais l’homme a refusé d’obéir aux injonctions des policiers.

Une longue course-poursuite s'est alors enclenchée et déroulée dans les rues de Quaregnon, d’Hornu… pour se terminer sur l’autoroute. L’homme poursuivi a multiplié les infractions de roulage et a percuté à de nombreuses reprises les combis de la Police Boraine qui le poursuivaient. Dans sa tentative de fuite, l’homme n’a pas hésité à mettre sa vie en danger mais également celles des autres usagers de la route, les policiers y compris.



C’est finalement sur l’autoroute E19-A7 en direction de Paris qu’il a perdu le contrôle de sa voiture. Là encore, il a tenté de se soustraire aux forces de l’ordre et de s’enfuir à pied. Il a très vite été intercepté par les policiers borains et ramené en nos locaux.

Il a été privé de liberté et auditionné. Il fait l’objet de PV pour rébellion armée, entrave méchante à la circulation, menaces, défaut d’assurance, d’immatriculation et de contrôle technique. Il a ensuite été présenté à une Juge d’Instruction et placé sous mandat d’arrêt.