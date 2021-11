Il sera situé entre les rues de Villers et de Crespin, au sein de la ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté) de la "cité nouvelle".

Le chemin sera encore long avant que le nouveau quartier de la commune de Hensies sorte de terre mais un pas de plus a été franchi dans le projet. Le conseil communal a en effet approuvé le Schéma d’Orientation Local (SOL) ce lundi. Un premier projet avait été soumis au Rapport des Incidences Environnementales (RIE) qui avait demandé d’apporter quelques modifications. Celles-ci concernaient principalement la gestion des eaux usées et l’optimisation de l’espace.

Le tout nouveau quartier de Hensies prendra place au sein de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) de la "cité nouvelle" située entre les rues de Villers et de Crespin. Il comprendra entre 80 et 120 nouveaux logements ainsi que des fonctions annexes telles que des commerces de proximité, des services à la personne, etc. La superficie totale de cette ZACC est de 5,63 hectares soit environ 20 logements par hectare.

Le bureau d’étude Arcea, en charge du projet, est venu apporter quelques précisions sur le dossier. "L’avant-projet avait été initialement présenté en 2019 pour ensuite refaire surface en mai dernier", indique-t-il. "Il avait, par après, été soumis au Rapport des Incidences Environnementales (RIE). Quelques modifications devaient toutefois être apportées. Elles concernaient la gestion des eaux usées et l’optimisation de l’espace. Ces requêtes ont été appliquées. 20 logements par hectares seront ainsi construits afin d’optimiser au maximum l’espace."

Une nouvelle étape a ainsi pu être franchie mais le chemin reste encore long. "Une enquête publique devra par la suite être lancée", poursuit le bureau d’étude Arcea. "Nous devrons également revenir au conseil communal afin de conclure les derniers accords. La Région wallonne reprendra ensuite le dossier puisqu’elle seule peut entreprendre des modifications environnementales. Une dizaine d’années sont donc encore à prévoir avant de voir le quartier sortir de terre."

Le nouveau quartier ne verra donc pas le jour dans l’immédiat mais une étape importante vient tout de même d’être franchie afin qu’il puisse voir le jour.