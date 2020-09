Il faudra probablement s'y habituer dans les prochaines semaines et prochains mois. Avec les examens en présentiel et la reprise des cours en auditoire, les cas positifs de Covid-19 risquent fortement d'être détectés dans l'enseignement supérieur. L'implantation de Saint-Ghislain de la Haute Ecole Condorcet vient en tout cas d'expérimenter la gestion de son première cas apparu durant la session du mois d'août.

Le 1er septembre, le secrétariat des études du département paramédical a été averti par une étudiante en logopédie qu’elle a été testée positive en date du 29 août. Or, cette dernière était présente lors d’un examen le 27 août organisé dans le grand hall avec une centaine d'autres étudiants de son année. La direction de l'établissement a donc dû enclencher son protocole pour la première fois. Une sorte de première répétition générale dans des conditions réelles avant la rentrée académique.

"En date du 1er septembre, nous avertissons le relais du Service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) de la situation et de notre démarche", détaille Michel Laurent, directeur de l'implantation. "Celui-ci nous confirme le lendemain que nous avons agi dans le respect procédures en travaillant de la sorte. Le même jour, nous prenons contact avec le service "Tracing" de la Région wallonne et un courriel est envoyé aux étudiants et aux enseignants concernés par ce contact considéré comme à faible risque."

Dans ce courrier, il est demandé aux personnes concernées par ce contact de faire preuve de prudence et de rester chez elles si des symptômes apparaissent. "Des recommandations sont données suivant les normes prescrites dans la note du SPF santé publique. De plus, nous signalons à l’étudiante testée positive que nous tenons à la disposition de son médecin traitant les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elle, et cela dans le respect du RGPD."

Depuis lors, il s'avère que l’étudiante incriminée a été testée à nouveau et que le résultat s'est montré négatif. Il n'empêche que la Haute Ecole tient à rappeler les mesures mises en place : port du masque, distanciation, désinfection des locaux, sens de circulation et quelques autres règles strictes à suivre. "Il faut savoir que notre implantation a été visitée par le SIPPT Provincial et que ce dernier n’a pas formulé de remarque quant à la tenue des examens dans le Grand Hall estimant que les aménagements étaient conformes", assure Michel Laurent.

Cette session du mois d'août était en réalité la deuxième partie de la première session de juin. La véritable seconde session ne débutera que le 14 septembre. Et sans affolement. "Cette seconde session débutera plus de deux semaines après la détection du cas de Covid détecté au sein de l’institution", veut rassurer le directeur qui n'est évidemment pas à l'abri de nouveaux cas, comme dans tous les autres établissements de la région...