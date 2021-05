Si beaucoup espéraient que la crise ne serait que passagère, force est de constater qu’elle s’éternise et contraint toujours, un an plus tard, les autorités communales à s’adapter et à faire preuve d’imagination lorsqu’il s’agit de célébrer certains événements. Pour la seconde année consécutive en effet, les festivités de l’Ascension traditionnellement organisées à Frameries sont annulées.

Le 10e anniversaire de "Frameries fête sa patronne" est cependant malgré tout mis à l’honneur, depuis ce 5 mai et jusqu’au 2 juin prochain, sous forme d’une exposition urbaine illustrant les festivités de l’Ascension. Cette dernière a été installée par les ouvriers communaux et est donc à découvrir dès à présent. Afin d’égayer le centre-ville et maintenir l’esprit des festivités, ce ne sont pas moins de six cubes qui ont été installés en divers endroits de l’entité.

Ils sont visibles sur l’esplanade face à l’église Sainte-Waudru, à l’Atrium, sur la placette de l’Epicentre, sur la grand-place de Frameries. Des bannières jaunes et noires sont également placées sur l’hôtel de ville et sur l’église Sainte-Waudru. Les cubes concernant la Procession seront quant à eux exposés jusqu’au mardi 8 juin devant l'Église Sainte-Waudru à l’occasion des journées "Open Churches", les 5 et 6 juin prochains.