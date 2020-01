Les faits se sont produits ce matin. Le giratoire, promis, est urgent.

On ne les compte plus. Ce mercredi matin, vers 10h30, la sortie de Saint-Ghislain a de nouveau été le théâtre d'un accident. Le scénario reste le même: un véhicule ne respecte pas la priorité de droite et se fait emboutir par un autre qui remontait la N547.

La police, les pompiers et une ambulance ont été dépêchés sur place. Il n'y aurait fort heureusement qu'un blessé léger. La circulation vers Tertre a été momentanément condamnée et déviée par l'autoroute selon un dispositif maintenant plus que rôdé.

Pour rappel, il est prévu d'aménager un rond-point à cette maudite sortie. Les marchés ont été passés. Reste à attendre le lancement des travaux.