Six mois après le lancement du concours via l'étape préliminaire des sélections provinciales, le concours Miss Belgique vient enfin de révéler ses finalistes. Cette année, elles seront exceptionnellement 33 filles à tenter de succéder à Céline Van Ouytsel, Miss Belgique 2020. Parmi elles, une habitante de Neufmaison (Saint-Ghislain) : Elodie Gualano (17 ans), étudiante en secondaire. Il est d'ores est déjà possible de voter pour elle via le site de Miss Belgique.

Elodie est l'une des 14 francophones et l'une des deux seules filles du Hainaut (l'autre est Christina Boenneken, une Binchoise) à avoir atteint la dernière étape du concours. Elle a été choisie au sein d'une pré-sélection de 82 autres candidates pour cette finale, parmi lesquelles la Montoise Elif Baloglu (24 ans) et la Ghlinoise Manon Bellistri (20 ans). L'aventure s'arrête malheureusement ici pour elles mais pas pour Elodie, déjà élue Miss Hainaut en septembre dernier.

La jeune Saint-Ghislainoise peut désormais se tourner vers les préparatifs de la finale dont la date n'a pas encore été fixée. Les organisateurs et le diffuseur RTL trancheront entre plusieurs possibilités en mars, avril et mai en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Il est vrai que le concours Miss Belgique a été chamboulé cette année à cause du Covid. Tout le calendrier a été reculé, la finale aurait d'ailleurs initialement dû se tenir ce week-end. Les sélections, les votes et les voyages ont eu aussi dû être adaptés. Le traditionnel séjour en Egypte des finalistes ne devrait d'ailleurs pas avoir lieu cette année.