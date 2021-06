La campagne de vaccination contre la covid-19 bat son plein et les initiatives se poursuivent pour permettre à un maximum de personnes de bénéficier des premières injections sans plus nécessairement attendre une convocation. C’est ainsi qu’à Colfontaine, une journée portes-ouvertes sera organisée le samedi 19 juin.

Les citoyens de la région de Mons-Borinage âgés de plus de 41 ans seront accueillis au sein de l’Espace Magnum entre 8 heures et 18 heures. Pour ce faire, les citoyens peuvent se présenter sur place avec une carte d’identité afin de s’inscrire ou venir le jour-même sans rendez-vous le jour-même. Ce jour-là, c’est le vaccin Johnson&Johnson, en une seule dose donc, qui sera administré.

"C'est un vaccin qui est surtout destiné à la vaccination dans les maisons de repos et auprès de particuliers qui ne peuvent se déplacer et qui sont donc vaccinés par les médecins traitants", explique le docteur Hubert Pépin, directeur médical du centre. "Il a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule dose, ce qui peut en convaincre plus d'un à l'approche des congés d'été. C'est pour cette raison que l'on a décidé d'organiser cette journée portes-ouvertes."

Cette journée un peu particulière s’inscrit donc dans une logique d’intensification de la vaccination. "Aujourd'hui, nous administrons 1600 vaccins quotidiennement, pour une capacité maximale de 2400 injections. Il s'agit soit des secondes doses d'AstraZeneca, soit des premières et deuxièmes doses de Pfizer." Depuis le 1er juin dernier, l'Espace Magnum est reconnu centre majeur de vaccination. Ce sont donc huit lignes (comprenez huit infirmières) qui sont ouvertes entre 8 heures et 18 ou 20 heures.

"Grâce au soutien de la commune de Colfontaine, nous avons pu étendre notre centre et créer de nouveaux box de vaccination. C'est très fluide, il n'y a que très peu de files d'attente. Logistiquement, c'est une organisation lourde mais ça tourne extrêmement bien." Lors de la journée portes-ouvertes, ce sont plus de 500 doses de Johnson&Johnson qui devraient pouvoir être administrées.

Précisons encore que dans le même objectif d'intensification de la vaccination, le centre de vaccination de Soignies propose par exemple un marathon de la vaccination à destination des hennuyers qui n’auraient pas encore reçu leur invitation et souhaiteraient être vaccinés sans plus attendre.Ce marathon, organisé du vendredi 11 juin à partir de 7 heures jusqu’au dimanche 13 juin à minuit, est là encore destiné aux personnes de plus de 41 ans puisqu’il s’agit du vaccin Johnson&Johnson.

Notons qu’en province de Hainaut, ce sont désormais 592 896 personnes (55,43%) qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Ces chiffres restent pour l’instant les plus faibles en Wallonie. Namur est en tête avec 66,9% de la population ayant reçu au moins une dose, suivie par le Luxembourg (66,3%), le Brabant Wallon (62,3%), Liège (57,3%) et finalement le Hainaut.