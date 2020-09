C’est un projet d’envergure, inscrit dans une volonté de favoriser plus que jamais la mobilité douce, que développent actuellement les communes de Colfontaine et de Dour. À l’horizon 2021, les deux partenaires lanceront les travaux pour la construction d’une liaison cyclo-piétonne entre Wasmes et Petit-Dour, plus précisément la rue du Maréchal Joffre et le Chemin de Wasmes.

Le projet ne date pas d’hier. Alors qu’il était encore ministre en charge de la mobilité, Carlo Di Antonio avait suggéré au bourgmestre de Colfontaine de ficeler un dossier destiné à compléter un maillon manquant sur les deux territoires. La liaison cyclo-piétonne, d’une largeur de deux mètres, devrait s’étaler sur environ deux kilomètres et permettre de relier les deux villages en toute sécurité.

"Ce genre de projet doit notamment permettre de développer le tourisme cyclo-piéton dans notre région", explique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Ces dernières années, de nombreuses pistes cyclables ont vu le jour, mais certains tronçons restent manquants pour garantir un maximum de sécurité aux usagers."

Et de poursuivre : "L’objectif, c’est de pouvoir réentourer nos bois d’un réseau cyclable neuf et performant. En collaboration avec Frameries, par exemple, nous continuons à travailler afin que l’an prochain, il soit possible de relier Sars-la-Bruyère à Petit-Dour et Blaugies." Un projet de cheminements nature, à travers bois, est également étudié par les trois communes.

"Du côté de Dour, le réseau cyclable s’est particulièrement bien développé au cours de ces dix dernières années. Mais certains axes nécessitent encore du travail. Nous allons donc lancer un plan cyclo-piéton de Dour, c’est-à-dire une cartographie sur base de laquelle il nous sera possible d’identifier les tronçons manquants, ceux à entretenir,…"

Entre le nouveau complexe commercial des Câbleries et la gare de Thulin (Hensies) par exemple, très fréquentée par les Dourois, un maillon est manquant. À n’en pas douter, les communes de Dour et Hensies ne rechigneront pas à la tâche pour combler ce manque.