Les habitants du centre d'Elouges (Dour) et plus particulièrement ceux de la rue de la Chapelle ont été réveillés en sursaut dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 1h30 du matin, les pompiers de Dour, épaulés par ceux de Quiévrain et Saint-Ghislain, ont débarqué pour faire face à un violent incendie.

La maison située au n°53 était totalement embrasée à l'arrivée des services de secours. Par chance, celle-ci était vide. Aucun blessé n'est donc à déplorer. L'intervention efficace des hommes du feu a également permis de réduire au maximum les impacts sur l'habitation voisine.

En revanche, la maison en proie à l'incendie a été complètement détruite. Les deux étages sont totalement sinistrés tandis que la toiture est éventrée. L'intervention a duré près de trois heures. La police est également présente sur place aux côtés d'Ores. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été précisées à l'heure actuelle.

© Facebook "Infos centre secours de Dour"