Le choc, l’incompréhension, la tristesse animaient les habitants de la cité de la rue de Wallonie, à Quiévrain, ce dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 3 heures du matin, un incendie s’est déclaré au numéro 7. Le bilan est lourd puisque Elodie, 31 ans et enceinte de sept mois, et trois de ses enfants sont décédés. Son compagnon, Damien, a quant à lui tenté d’échapper aux flammes en sautant par la fenêtre. Il a pu être pris en charge et transféré d’urgence à l’hôpital mais se trouve dans un état grave.

Le parquet a confirmé l’origine accidentelle du brasier, contre lequel les pompiers n’ont rien pu faire. À leur arrivée, l’intensité du feu était telle qu’ils n’ont pu pénétrer immédiatement dans le logement. Ce sont des voisins qui ont donné l’alerte, en milieu de nuit. "Je m’étais endormie dans le fauteuil lorsque mon fils est venu me réveiller en criant", explique Joëlle Cortoys, la voisine et la marraine de l’une des enfants de la fratrie.

"Il fumait par la fenêtre lorsqu’il a vu des étincelles. C’est en se penchant davantage qu’il a aperçu les flammes." Immédiatement, l’alerte était donnée. "La porte était fermée à clé et un voisin a tenté de briser une vitre, mais il n’y est pas parvenu… Moi je suis passée par l’arrière de l’habitation mais les flammes étaient beaucoup trop importantes. On n’a rien pu faire, on n’aurait rien pu faire…", explique cette voisine, sous le choc.

Cette dernière a par ailleurs aperçu le compagnon d’Élodie, Damien, tenter d’échapper au pire. "C’était horrible… J’ai vu qu’Elodie avait aussi passé ses jambes par la fenêtre avant d’abandonner. Je connaissais bien la famille, je suis la marraine de l’une des petites, aujourd’hui âgée de quatre ans. Pour différentes raisons, je n’étais plus en bons termes avec Elodie, mais je l’avais encore croisée il y a 15 jours environ… Les petites étaient venues me dire bonjour."

La famille et les proches des victimes peuvent bénéficier d’une aide psychologique. Tout a également été organisé au sein des établissements scolaires fréquentés par la fratrie afin que ce lundi, ils puissent être soutenus pour faire face à la disparition de leurs camarades. Elodie était maman de sept enfants mais tous ne se trouvaient pas sous sa garde ce week-end. Elle aurait dû donner naissance à un petit garçon dans deux mois.