Les pompiers et les services communaux sont toujours mobilisés ce lundi.

Elle devait être moins violente que Ciara et donc provoquer moins de dégâts. Pour certains Dourois, pourtant, la tempête Dennis a laissé des traces. Il faudra plusieurs jours pour que la situation ne revienne à la normale. Ce dimanche soir, une mini-tornade a touché l’entité, balayant tout ou presque sur son passage. Ce lundi, l’heure était au bilan et au nettoyage pour les riverains touchés.

"Le vent soufflait déjà énormément dans le courant de l’après-midi mais en début de soirée, le vent et la pluie se sont fait plus forts encore", explique un riverain de la rue de Boussu. "Pendant deux minutes, il y a eu un bruit assourdissant et les tuiles ont commencé à voler. Mon sapin a aussi été coupé net à hauteur de trois mètres.

Ce lundi matin, les conséquences de cette mini-tornade étaient encore bien visibles. Des morceaux de tuile jonchaient les rues, dont certaines avaient été fermées à la circulation par mesure de sécurité. Certains riverains ont vécu l’enfer, notamment du côté d’Elouges. "On a entendu un fort roulement, comme un hélicoptère. Ça n’a duré que très peu de temps mais c’était vraiment effrayant", témoigne une riveraine de la rue Alexandre Patte.

Un peu plus loin, au niveau de la rue François André, les dégâts sont aussi colossaux. Des parties de toiture de vérandas se sont arrachées, des antennes sont tombées, des arbres et des câbles électriques ont été arrachés et des toitures ont bougé. Les dégâts les plus impressionnants sont situés dans la rue voisine, soit au niveau de la rue Paul Pastur.

"J’étais absent lorsque cela s’est produit et lorsque je constate les dégâts, je me dis que ce n’était pas plus mal...", explique un riverain, particulièrement touché par la tempête. La toiture d’un voisin a littéralement rebondi sur la sienne, provoquant d’importants dommages. Sa véranda est pour ainsi dire détruite, tout comme son toit. "Les pompiers et ORES sont restés sur place plusieurs heures. Aujourd’hui, il faut attendre le passage des assurances." Ce lundi, les pompiers et services communaux étaient toujours mobilisés.

Plus ou moins touchés par la tempête, tous tentaient de relativiser et s’accordaient à souligner le principal : les dégâts ne sont que matériel, aucun blessé n’a été à déplorer. "On est bien peu de choses face à la nature", ajoutait encore une riveraine. Difficile de lui donner tort…