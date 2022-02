Le conseil communal de Honnelles s’est retrouvé sur Teams ce mercredi 2 janvier afin d’annoncer son budget pour l’année 2022. De nombreux projets le fleurissent grâce notamment à un boni à l’extraordinaire d’environ 38 000 euros. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la rénovation de la toiture de l’école d’Angre, la rénovation des chemins de terre, ainsi que la création d’une aire de jeu à Angreau. Les membres de l’opposition se sont d’ailleurs félicités du nombre important de projets même s’ils émettent quelques réserves.

Bien que de nombreux projets sont prévus à l’exercice 2022, la recherche de subsides constituait l’un des points noirs à améliorer cette année. "Lorsque j’étais bourgmestre, la minorité me reprochait de ne pas bénéficier de nombreux subsides pour mettre en place nos projets", indique Bernard Paget, conseiller communal d’opposition à Honnelles. "Matthieu Lemiez disait alors qu’il serait un chasseur de subsides. Force est de constater qu’il est un très mauvais chasseur."

Le collège communal a néanmoins tenté de remédier à ses lacunes en optimisant les chances de subsides cette année. "La rénovation des chemins de terre reviendra à environ 100 000 euros. Un subside couvrant 60 à 70 % des coûts devrait intervenir pour ce projet", annonce Frédéric Bronchart, échevin du Budget à Honnelles. "La rénovation de la toiture de l’école d’Angre a été divisée en deux parties pour également bénéficier de subsides. L’une comprendra les travaux d’isolation et l’autre le reste. Un budget de 150 000 euros sera consacré à ce projet dont une partie sera couverte par des subsides."

De nombreux autres projets viennent compléter ce budget 2022. "L’aire de jeux de Fayt-le-Franc rencontre un certain succès, nous aimerions donc en mettre également une en place à Angreau à proximité de l’école maternelle. Un budget de 40 000 euros y sera consacré", poursuit Frédéric Bronchart. "A l’ordinaire, nous envisageons d’organiser le week-end du commerce et des clients en octobre afin de relancer l’activité économique de l’entité. Notre budget nous permet également de procéder à de nombreuses nominations."

Certains projets font tout de même tiquer les membres de l’opposition pour plusieurs raisons. "Certains dossiers sont récurrents", affirme Bernard Paget. "Par exemple, la rénovation de la toiture de l’école d’Angre a déjà été présentée il y a deux ans. Les membres de la majorité prétendent avoir oublié d’inclure l’isolation d’où le report du projet. La rénovation des terrains agricoles était prévue l’an dernier mais pour ne pas montrer que rien n’a été fait, il ressort sous une autre appellation à savoir "rénovation des chemins de terre". D’autres projets ne plaisent pas aux habitants, le collège communal essaie tout de même de les faire passer. C’est la cas de l’agora space d’Erquennes. Une pétition circule pour qu’il ne voit pas le jour. Le collège essaie donc de le mettre en place ailleurs sur l’entité."

Le boni de 38 000 euros constitue tout de même une bonne chose permettant sans doute de mettre davantage de projets en œuvre. La minorité est également de cet avis même si elle relativise tout de même en indiquant "que de nombreuses activités culturelles, sportives pour les séniors, etc n’ont pas pu être organisées en raison de la crise sanitaire permettant d’augmenter le boni." Il faut cependant écrire que plusieurs activités à destination des jeunes et séniors ont été organisées dans le courant de l'année 2021.

Pour conclure ce budget 2022, les membres d’opposition ont soumis trois propositions de projet. La mise en place de purificateur d’air dans les 40 classes de l’entité pour un coût de 28 000 euros, une prime de 50 euros par mois pour l’ensemble des salariés communaux, forcés de faire du télétravail et donc de consommer davantage de gaz et électricité pour un budget de 25 000 euros ainsi qu’une prime de 100 euros par nouveau-né pour un budget d’environ 5 000 euros étaient proposés. L’ensemble de ces idées ont toutefois été refusées et seront peut-être rediscutées plus tard.

Le budget 2022 est donc conséquent et prévoit de bonnes choses pour les habitants de la commune. L’opposition a néanmoins décidé de s’abstenir pour les raisons précitées.