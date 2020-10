Arpenter les rues douroises en calèche afin d’en découvrir les richesses, ce sera bientôt possible ! Privée de son emploi de cochère en raison de la crise sanitaire, Lara Nardella a sérieusement cogité durant le confinement. De cette réflexion est né le projet « Les Sabots dourois », un concept qui mêlera service de navettes urbaines à l’organisation de balades attelées à thèmes en passant par le ramassage scolaire.

"Je suis une Douroise de cœur et j’avais l’envie de développer un projet qui permettrait de mettre en valeur ma région tout en utilisant mes compétences", explique Lara Nardella. "Le concept de navette urbaine attelée n’existait pas encore à Dour. La ville m’a apportée son soutien en proposant de le tester lors du marché de Noël, si celui-ci peut être maintenu. Il n’en fallait pas plus pour que je décide de me lancer."