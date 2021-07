Le Parc d'Aventures scientifiques (PASS) à Frameries a inauguré pour une période d'au moins cinq ans, une nouvelle exposition "Geo'dynamic", exclusive en Europe, qui invite le public à découvrir les mécanismes des phénomènes naturels qui surviennent à l'intérieur ou à la surface de la Terre. Le nouveau projet propose des simulateurs, des installations et des expériences immersives pour tenter de comprendre les précipitations, les nuages, les tempêtes, les tremblements de terre ou encore les éruptions volcaniques.

"L'objectif est d'apporter une série de clés de lecture pour favoriser la compréhension des phénomènes naturels géophysiques de la Terre, sans forcément penser à la catastrophe", a indiqué Chris Viceroy, directrice du Pass. L'exposition est accessible à tous les publics et s'adresse notamment aux jeunes à partir de 8 ans.

La nouvelle exposition est proposée en cinq thématiques. Un "pluviorama" se concentre sur les précipitations de pluie, de neige, de grêle, et sur le cycle de l'eau; le "nébuloscope" propose la découverte des nuages; le public peut aussi observer et comprendre le vent, les tempêtes, cyclones et tornades, ou encore décrypter les origines des tremblements de terre et plonger au coeur des volcans.