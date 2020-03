La voirie doit permettre de relier la zone Frameries-industrie à la zone du Crachet.

Le cœur n’est probablement pas à entreprendre de lourdes démarches administratives. Pourtant, une enquête publique sera lancée ce 20 mars dans le cadre de la création d’une voirie de liaison au sein de la zone d’activité économique (ZAE) de Frameries. Les travaux seront situés entre l’avenue du Parc d’Aventures Scientifiques (PASS) et le chemin de Binche.

Les citoyens disposeront de pratiquement un mois, soit jusqu’au 18 avril prochain, pour formuler leurs réclamations ou observations. "Nous ne sommes pas du tout sur le site des entrepôts Clarebout, nous sommes de l’autre côté", insiste Haki Yildirim, conseiller en aménagement du territoire et urbanisme pour la commune de Frameries.

© DR



"Cette demande de permis s’inscrit dans le cadre du plan communal d’aménagement en révision du plan de secteur (PCAR), en cours sur le territoire communal depuis 2005. Il s’agit de finaliser le projet afin de décrire les zones qui seront propices au développement d’activités économiques mixtes, plutôt qu’industrielles." Concrètement, cela signifie que les parcelles seront plus petites, puisque pas destinées à accueillir de grandes entreprises industrielles.

"C'est un projet de longue date qui s'est étalé en trois phases", complète Emilie Zimbili, chargée de communication pour l'intercommunale IDEA. "L'enquête publique concerne la troisième et dernière phase. Elle va nous permettre de réaliser une jonction physique entre le zoning de Frameries-industrie et le zoning du Crachet. C'est un tronçon de 600 à 700 mètres." Une fois le permis obtenu, les travaux pourraient débuter en septembre prochain pour une durée de dix mois. Aucune nuisance ne sera à déplorer pour les riverains puisque aucune zone d'habitat ne sera traversée. Le montant de l'opération s'élève à 1,6 million d'euros.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture de l’enquête jusqu’à la date de clôture pendant les heures d’ouverture de la commune ou en jour ouvrable après 16 heures sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès d’Haki Yildirim via urbanisme@frameries.be. Les réclamations devront mentionner la référence PU/HY-2020/029 et être adressées par courrier ordinaire à l’attention du collège communal et par courrier à l’adresse urbanisme@frameries.be. Elles pourront aussi être recueillies verbalement ou par écrit par Haki Yildirim sur rendez-vous.