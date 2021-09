C’est un coup de pouce qui reste le bienvenu, personne n’ayant la garantie de ne pas être un jour victime d’un vol. Si le risque zéro n’existe pas, quelques précautions peuvent être prises pour dissuader les malfrats de s’introduire dans son habitation. C’est pour aider les citoyens à s’inscrire dans cette démarche proactive que la commune de Colfontaine mène, cette année encore, l’opération Rosace.

Cette dernière sera officiellement lancée ce jeudi 16 septembre et concernera l’ensemble du territoire colfontainois. Le principe est simple : l’équipe de gardiens de la paix sillonnera toutes les rues de l’entité et vérifiera la protection du cylindre des portes d’entrée. Un document sera ensuite déposé dans la boite aux lettres des citoyens, permettant ainsi à ceux-ci de prendre connaissance de leurs constatations et de conseils de prévention.

"Votre cylindre dépasse de plus de deux millimètres, il peut facilement être arraché", peut-on par exemple lire sur le document qui sera transmis aux riverains. Ou encore "votre garniture de porte est fixée avec des vis apparentes." Parmi les conseils partagés, certains sont connus mais un rappel ne fera probablement pas de mal.

Il est ainsi rappelé de placer une rosace ou une garniture de sécurité sur la porte afin de bien protéger le cylindre, de toujours fermer les portes et fenêtres à clé, même pour une brève absence, de ne pas laisser les clés en permanence sur la porte, surtout si celle-ci est vitrée, de cacher autant que possible les objets attrayants, comme un téléphone, un ordinateur portable, une tablette, un GPS. Mais aussi de fermer les rideaux et volets afin d’empêcher les voleurs de repérer les valeurs présentes dans l’habitation.

Enfin, mieux vaut toujours donner l’impression que l’habitation est occupée, via le branchement d’une lampe ou de la télévision sur minuterie aléatoire. Il est possible de faire vérifier l’habitation gratuitement et de solliciter la visite d’un agent de prévention vol via le 065/88 73 66. Notons encore que la sécurisation de l’habitation peut donner droit à l’octroi d’une prime communale d’un montant de 100 euros maximum.