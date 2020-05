La victime aurait emprunté les voies afin de rentrer chez elle.

Il s’agissait d’un tragique accident. Ce vendredi soir aux alentours de 22h15, un accident survenait sur la ligne de chemin de fer entre Saint-Ghislain et Mons, à hauteur de Wasmuël. Une personne avait été heurtée par un train et malgré l’interruption immédiate du trafic ferroviaire et l’intervention des secours, elle était finalement décédée.

Ce lundi, le parquet de Mons confirme la cause accidentelle. Aucune trace de l’intervention d’un tiers n’a en effet été relevée sur les lieux du drame. Aucun devoir complémentaire n’a donc été demandé. Le parquet évoque l'hypothèse selon laquelle la victime a emprunté les voies de chemin de fer afin de rentrer chez elle.

À la lumière de ce nouvel incident mortel, on ne peut que rappeler les risques de pareil comportement.