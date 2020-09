Des donuts en veux tu, en voilà ! Ils sont déjà nombreux les Quiévrainois et frontaliers à avoir franchi les portes de Kiddy Donuts depuis lundi, jour de la grande ouverture de ce nouveau concept. Et tous ont été conquis par les préparations sucrées et colorées de Pascal Sacchetti et Béatrice Pepin. Le nouveau spécialiste du donuts quiévrainois s'est en réalité installé avec un comptoir de 14 mètres à l'intérieur du magasin Ovidias dont le couple est propriétaire.

Kiddi Donuts propose du classique avec des goûts chocolat, fraise, caramel, banane mais aussi du très spécial avec par exemple des saveurs Melocake, chamalow, Kinder Bueno, macaron, capuccino, pâte de fruit ou encore Smarties. "C'est principalement mon épouse qui confectionne tous les goûts et les différents arômes", confie Pascal Sacchetti. "Nous avons pour cela du prendre quelques cours privés de pâtisserie. Puis nous avons fait goûter et tester les recettes à la famille durant l'été."

© DR



Pascal et Béatrice ne sont toutefois pas des novices dans le milieu de la gourmandise. Tenanciers de la boutique Ovidias et actifs dans le monde de la chocolaterie depuis une trentaine d'années, ils souhaitaient ajouter une corde sucrée supplémentaire à leur arc. "J'ai eu cette idée au mois de juin lorsque nous sommes sortis de trois mois de galère avec la fermeture de la frontière et l'impossibillité de vendre à nos nombreux clients français."

La diversification de leur commerce était même devenu une véritable nécessité financière. "Nous voulions ajouter de nouveaux produits à notre commerce pour sortir la tête de l'eau. La crise nous a plongé dans une situation compliquée donc nous devions aller chercher une clientèle différente. C'est ce que permettent de faire les donuts. Beaucoup d'enfants sont par exemple déjà venus visiter la boutique."

Le commerce se situe à la rue Grande, juste à côté du Carrefour Market. Il faut compter entre 2 euros et 2,3 euros le donuts mais il existe aussi des assortiments de 6 ou 12 unités.