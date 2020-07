Les participants traverseront différents bâtiments communaux.

Après plusieurs mois de confinement et parfois quelques excès, la nouvelle devrait en ravir plus d’un. Le samedi 1er août prochain, les sportifs, qu’ils soient amateurs ou confirmés, pourront prendre le départ de la première édition du Dour Urban Trail. En marchant ou en courant, les participants découvriront leur commune sous un jour différent via un parcours de six kilomètres, au profit de l’association Dour Entraide.

"L’association a été d’une formidable utilité durant la crise", explique Maurane Hogne, en charge de l’organisation du Dour Urban Trail aux côtés du bourgmestre Carlo Di Antonio. "Nous voulions que cet élan de solidarité et cette belle dynamique survivent au-delà de cette crise. Pour ce faire, il faut cependant rassembler des fonds."

L’idée d’organiser une compétition sportive a rapidement vu le jour. "Les événements sportifs sont à nouveau autorisés et nous avions l’envie de faire découvrir Dour et ses lieux insolites autrement. Nous avons donc foncé, en gardant à l’esprit que toutes les mesures liées à la crise sont toujours d’application et devront être respectées."

Très concrètement, les sportifs prendront le départ depuis la grand-place et pourront traverser le Belvédère via sa tour, opérer une boucle en ville et longer la piste cyclable avant de rejoindre le centre culturel, la salle d’initiative, l’hôtel de ville et sa salle des mariages et, finalement, l’église de la place de Dour. Quelques animations devraient être prévues pour rendre ces lieux emblématiques plus chaleureux.

Le premier départ sera donné à un groupe de cinq coureurs à 18 heures. Les cinq suivants s’élanceront à leur tour à chaque nouvelle minute, jusqu’à 19 heures. La course s’apparente à un contre-la-montre et aucune remise de prix n’est prévue. "Un verre sera en revanche proposé à chaque participant. Nous sommes toujours dans les préparatifs, nous veillerons à faire pour un mieux afin que chacun profite du moment."

Le temps presse cependant puisqu’aucune inscription ne sera possible le jour J. Les plus motivés peuvent dès lors déjà acter leur participation en s’inscrivant via chronolap. Les dossards seront quant à eux remis dans les jours qui précèdent la course. Le montant de la participation s’élève à six euros, reversés au profit de l’association Dour Entraide.