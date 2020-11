Si la prudence est de mise en tout temps, elle semble l’être plus encore en cette période. En effet, depuis quelques jours, la zone de police des Hauts-Pays doit constater une recrudescence des vols dans les véhicules. Ce week-end, les équipes ont été appelées à pas moins de six reprises pour des vols commis dans les communes de Dour (trois) et de Honnelles (trois).

Un appel à la vigilance est donc lancé à la population. "Le ou les auteurs brisent une vitre du véhicule à l’aide d’un objet afin de s’emparer de leur butin. Les préjudices sont variés : portefeuilles, clés de maison, documents de conformité de véhicule, matériel vidéo,…" explique-t-on du côté de la zone de police des Hauts-Pays.

La police appelle donc à la vigilance et rappelle à la population qu’il faut éviter de laisser des objets de valeur à l’intérieur d’un véhicule (y compris dans le coffre) et, dans la mesure du possible, se garer dans des endroits bien éclairés et pas trop isolés. "Les citoyens ne doivent pas hésiter à appeler le 101 en cas de comportements suspects. Les patrouilles de police sont renforcées et le service d’enquête et de recherche de la zone exploite actuellement les éléments d’enquête."

Reste donc à se montrer prudent et à espérer que le ou les auteurs de ces vols soient rapidement interpellés.